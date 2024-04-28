Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman\'da şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

28.04.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurları Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Üçgül ve Komiser Özer'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Gökhan Özer, Adıyaman, Memur, Güvenlik, Acil Durum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesiyor Arsenal, Tottenham’a gol olup yağdı Londra derbisi nefes kesiyor! Arsenal, Tottenham'a gol olup yağdı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement