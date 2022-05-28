Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti

28.05.2022 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti. Silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektiren iki lider, Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı. - BAKÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz'... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın emin adımlarla aydınlık geleceğe yürüdüğünü memnuniyetle görüyoruz'... GÜNDEM / 28 Mayıs 2022 GÜNDEM / 28 Mayıs 2022
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile birlikte TEKNOFEST stantlarını ziyaret etti - Son Dakika
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