Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

19.02.2024 15:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

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