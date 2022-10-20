60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

20.10.2022 15:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların ortak projesi olan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılışını gerçekleştirdi. Spora düşkünlüğüyle bilinen 60 yaşındaki Aliyev'in halter kaldırdığı görüntüler renkli anlara sahne olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o anları şaşkınlıkla izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı. Erdoğan ile Aliyev Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında kısa bir gezi yapan iki lider eğlenceli anlar da yaşadı. Spora düşkünlüğüyle bilinen 40 yaşındaki Aliyev, bir ara halter kaldırdı. O anlar hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de heyetler tarafından ilgiyle takip edildi.

İşte o anlara ilişkin fotoğraflar:

60'lık Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlıkla izledi
60'lık Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlıkla izledi
60'lık Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlıkla izledi
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İlham Aliyev, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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