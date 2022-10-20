60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi İlk Etabı açılışına katıldı. Erdoğan ile Aliyev Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında kısa bir gezi yapan iki lider eğlenceli anlar da yaşadı. Spora düşkünlüğüyle bilinen 40 yaşındaki Aliyev, bir ara halter kaldırdı. O anlar hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de heyetler tarafından ilgiyle takip edildi.

İşte o anlara ilişkin fotoğraflar: