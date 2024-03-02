Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştüANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.

02.03.2024 11:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü - Son Dakika

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