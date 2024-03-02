Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü
ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.
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Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, görev yaptığı 10 yıllık süre içinde bir ilçe belediyesinin sınırlı kaynaklarıyla Türkiye'ye örnek gösterilen projelere imza attıklarını söyledi. Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı. Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada, laikliğin özgürlük olduğu vurgulandı ve ülkenin ilerici birikiminin laiklik ile eşit ve özgür bir gelecek kuracağı ifade edildi.
Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri son kez toplandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından düzenlenen plaket töreninde, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Vali Aslan, üyelere aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri şubesi tarafından düzenlenen 'Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı'nda konuşmalar yapıldı ve sanatçı Osman Gündüz'ün ezgileriyle devam etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü 15 Eylül 1918'de Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın vefatının üzerinden 75 yıl geçti.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya Diplomasi Forumu'nda üst düzey liderler, dışişleri bakanları ile karar vericilerin bir araya gelip birlikte hareket etmesinin çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını denetledi ve vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunma sözü verdi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi valilik binasında enkaz ayrıştırma işlemlerinin tamamlandığını, söküm çalışmalarında ise yüzde 70 seviyesine gelindiğini belirtti. Masatlı, binanın yeniden ihya ve inşası için çalışmalara 15 Ağustos'ta başlandığını söyledi. Valilik binasındaki çalışmaların 2025 yılı başlarında tamamlanması öngörülüyor.
Vali Aygöl, akşam yürüyüşünde halkın masasına konuk olarak çayını içti, sohbet etti ve halkın taleplerini dinleyerek sorunları çözüme kavuşturdu. Bilecikli hemşerileriyle olan bu anları sosyal medyada paylaşan Vali Aygöl, Bilecik'teki iyi insanların varlığına vurgu yaparak Bilecik için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Bağlık Mahallesi'nde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Soğuk havaya rağmen kendisini dinlemeye gelen mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Posbıyık, yarım kalan işlerini son döneminde tamamlamak istediğini belirtti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında VKS yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar değerlendirildi ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi.
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