Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa\'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Bozova Belediye Başkanı ile yola devam dedi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım toplantısında Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile yola devam dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adayları tanıtıldı. Erdoğan, aday tanıtım toplantısında, adayları tek tek sahneye davet ederek, tanıttı. Adaylara durmak yok yola devam diyen Erdoğan, adaylara seçim çalışmalarında başarılar diledi. Erdoğan, Bozova mevcut Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile yola devam dedi.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kendisine tekrar adaylığın verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Aksoy, "Yeni dönemde kendisiyle tekrar yola devam diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez yöneticilerine, Şanlıurfa milletvekillerine ve desteklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA