Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın koalisyon masasına onay vermediğini kaydetti.

"MİLLETİMİZ KOALİSYON MASASINA ONAY VERMEDİ"

Meclis'teki güçlü tablonun 28 Mayıs'ta güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi: "Milletimiz 14 Mayıs'ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir. Ülkemizi 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükûmetlerin değiştiği eski kaotik günlerine geri döndürme tekliflerini reddetmiştir. İktidara giden yolu millî irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Ekonomisini Londra'daki tefecilere ve IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere "hadi oradan" demiştir. Yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını böylece ilan etmiştir.

SEÇMENE 28 MAYIS MESAJI

Mecliste çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır. 14 Mayıs'ta "İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün" diyen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs'a taşıyacağımıza inanıyorum."