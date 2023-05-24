Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum

24.05.2023 18:44

323 milletvekiliyle Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'na verildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için sosyal medyadan yurttaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir. Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs'a taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri öncesi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın koalisyon masasına onay vermediğini kaydetti.

"MİLLETİMİZ KOALİSYON MASASINA ONAY VERMEDİ"

Meclis'teki güçlü tablonun 28 Mayıs'ta güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi: "Milletimiz 14 Mayıs'ta, koltuk paylaşımı üzerine kurulu; kavgasız, gürültüsüz, hilesiz-hurdasız günleri geçmeyen koalisyon masasına onay vermemiştir. Ülkemizi 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükûmetlerin değiştiği eski kaotik günlerine geri döndürme tekliflerini reddetmiştir. İktidara giden yolu millî irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Ekonomisini Londra'daki tefecilere ve IMF komiserlerine teslim etmek isteyenlere "hadi oradan" demiştir. Yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayan güçlere teslim olmayacağını böylece ilan etmiştir.

SEÇMENE 28 MAYIS MESAJI

Mecliste çoğunluğu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır. 14 Mayıs'ta "İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün" diyen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis'te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs'a taşıyacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 28 Mayıs çağrısı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum
YORUMLAR (1)
  • Demirhan Nadir: Hiç merak etmeyin sevgili Cumhurbaşkanım . Her ne olursa hayr vardır dersiniz ya aynen öyle oldu gerçek yüzleri çıktı herkes gördü neyin ne olduğunu . Allah'a emanet olasınız inşallah. Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 39 10 Yayından Kaldır
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Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimi, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Meclis'te oluşan tabloyu güçlendireceğimize inanıyorum - Son Dakika
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