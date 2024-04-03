Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik
Erdoğan: "Bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız"
SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti.
AK Parti Samsun İl Başkanlığında; İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi. Erdoğan da Başkan Doğan'a tebriklerini iletirken, Samsun halkına da şükranlarını sundu.
Erdoğan: "Bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız"
Karadeniz'deki büyükşehirlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halit kardeşim, il başkanımız, ilçe başkanlarımız. Hep birlikte bu zaferde emeği olan kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Karadeniz sahilinde gerek Samsun, gerek Ordu, gerek Trabzon, büyükşehirler olarak söylüyorum; hakikaten bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bundan sonrası hizmette başarı. İnşallah bunu göreceğiz" dedi.
Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık teşekkür ederek, başarı sözü verdi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti. Erdoğan, Samsun halkına da şükranlarını sundu. Toplantıda, Başkan Doğan, Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da başarı dileklerini iletti.
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