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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme... - Son Dakika

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