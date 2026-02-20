Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkentini tüm dünyaya tanıttı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkentini tüm dünyaya tanıttı

20.02.2026 13:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomatik temaslardan ziyade kentin beklenmedik şehircilik başarısıyla dünya gündemine oturdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetiyle gerçekleştirilen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı konvoyunun geçişi sırasında kaydedilen görüntüler, kısa sürede küresel çapta viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Addis Ababa'nın geniş bulvarlarını, titizlikle planlanmış caddelerini ve modern mimarisini hayranlıkla takip etti. Afrika'nın yükselen yıldızı olarak görülen başkentin düzenli yerleşimi ve temizliği, "ezber bozan bir şehir" yorumlarını beraberinde getirdi.

Küresel kıyaslama: "Neden bizim yollarımız böyle değil?"

Görüntülerin yayılmasının ardından dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcı, kendi ülkelerindeki şehirleşme sorunlarını Addis Ababa üzerinden eleştirmeye başladı. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok kişi, Etiyopya'daki yol standartlarını ve trafik düzenini kendi metropolleriyle kıyasladı.

Özellikle gelişmiş ülke vatandaşlarının, "Neden bizim yollarımız bu kadar düzenli ve geniş değil" sorusunu sorması dikkat çekerken, Addis Ababa'nın kaosun uzağındaki sakin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

Estetik ve düzenin buluşması: Göz yormayan mimari

Konvoyun geçişi esnasında kadraja giren caddeler, sadece genişliğiyle değil, görsel estetiğiyle de şaşırttı. Şehrin dokusunu bozan devasa ve karmaşık tabelalardan arındırılmış, gözü yormayan sade mimari yapı sosyal medyada en çok konuşulan unsurlar arasında yer aldı.

Geniş şeritli modern bulvarları, görsel kirlilikten arındırılmış estetik mimarisi ve Avrupa standartlarını aratmayan şehircilik disipliniyle Addis Ababa, adeta düzenin ve temizliğin simgesi haline geldi. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa, Politika, Etiyopya, Dünya, Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın başkentini tüm dünyaya tanıttı - Son Dakika
