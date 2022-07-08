Yapılan görüşmede, Türkiye- Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIR GETİRMESİNİ DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİRLİK VURGUSU
Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti - Son Dakika