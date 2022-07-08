Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti

08.07.2022 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. İki ülkenin birliğine vurgu yapılırken, Türkiye'nin Filistin'e her türlü desteğe hazır olduğu dile getirildi.

Yapılan görüşmede, Türkiye- Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

İSLAM ALEMİ İÇİN HAYIR GETİRMESİNİ DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİRLİK VURGUSU

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış,... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış,...

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti - Son Dakika


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