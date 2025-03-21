Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

21.03.2025 21:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Embalo ile görüşme gerçekleştirdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ticaretin artırılması için gayret gösterdiklerini, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Görüşmenin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivil halkı katletmeye devam ettiğini, Netanyahu yönetimini durdurmak için uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğini, Türkiye'nin ateşkesin yeniden tesisi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

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