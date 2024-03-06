Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik

İmamoğlu, İstanbul Gönüllüleriyle Demokrasi Mücadelesine Destek Çağrısı Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Bağcılar Belediye Başkan adayı Cem Kılıç ile birlikte halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Gönüllüleriyle birlikte mücadele eden herkesin bu sürece katkı ve destek olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, seçimleri demokrasi şölenine çevirmek istediklerini vurgulayan İmamoğlu, vatandaşları sandıklarda görev almaya davet etti. İmamoğlu ayrıca, Bağcılar'da yapılan hizmetleri anlatarak, İstanbulluların hizmetine sunacakları Ataköy-İkitelli metrosunun yakın bir zamanda açılacağını duyurdu.