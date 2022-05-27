Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz"

27.05.2022 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz"

-"Fırsatçılar Türkiye gemisinin yara alması için elinden geleni yapsa da umutlu olmak için yeteri kadar veri mevcut"

-"Üretim istihdam ve ihracatta gayet iyi durumdayız. Dövizde rekabet gücümüzü koruyacak seviyedeyiz. Turizmde güzel bir sezonun yaşanacağına dair mesajlar gelmeye başladı, inşallah hedefi yakalayacağız"

-"Uyguladığımız ekonomi programı tutarlıdır, dünya gerçeklerine uygundur. Biz çareyi üretimde, ihracatta arıyoruz, bu yolda devam edeceğiz. Ülkemizin gücünü ve imkanlarını biliyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK merkez ofisi açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi hasar görürse bunun sonuçlarını hep beraber görürüz" - Son Dakika
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