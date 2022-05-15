Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek

15.05.2022 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek

2023 Genel Seçimleri yaklaşırken siyasi partiler hazırlıklarına başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminin başta milletvekillerine ve belediye başkanlarına "Sahada olun, halka dokunun" talimatı verdi. Diğer taraftan Erdoğan'ın da 1 Haziran'dan itibaren meydanlara ineceği öne sürüldü.

2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak edilirken, bir yandan da erken seçim tartışmaları güncelliğini koruyor.

"SAHADA OLUN, HALKA DOKUNUN"

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, iktidar kanadı seçimler için şimdiden düğmeye bastı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına "sahada olun, halka dokunun" talimatı verdi.

1 HAZİRAN'DA MİTİNGLERE BAŞLAYACAK İDDİASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi.

YORUMLAR (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili talimatını yineledi; çalışmalara hız verilmesini istedi

Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı, AK Parti, Haziran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek - Son Dakika
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