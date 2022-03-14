Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile yapacağı görüşmenin, son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından, Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye ilk kez yapağı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, "Bu görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın son 5 günde dünya liderleriyle gerçekleştireceği 14'üncü yüz yüze görüşme olacak. Her şey, dünyada barış, istikrar ve adaletin tesis edilmesi için. Güçlü siyasi liderlik, güven ve istikrarı esas alan sosyo-ekonomik yapımız ülkece en büyük imkanımız." ifadelerini kullandı.