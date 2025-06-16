Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail- İran çatışması) Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız aracılığıyla çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail-İran çatışması) Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız aracılığıyla çatışmaları durdurmak için... - Son Dakika
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