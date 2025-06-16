Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail) İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail) İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her... - Son Dakika
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