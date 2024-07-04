Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan\'da ŞİÖ Zirvesi\'ne katıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti. - ASTANA