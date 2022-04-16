Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak"

"Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır"