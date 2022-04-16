Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

16.04.2022 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak" "Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KemerKumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak"

"Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Akaryakıt, Kumluca, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı - Son Dakika
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