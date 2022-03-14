Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı! - Son Dakika

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkeden ayrıldıktan sonra şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

"KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Dün TSİ 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 saat görüşen Miçotakis, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Videolu mesajda Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Miçotakis, "Bu sabah yaptığım testte pozitif çıktım ve bu sebeple kendimi tecrit altına alıyorum. Evden çalışacağım" dedi.

Miçotakis'in Türkiye seyahatinden önce Cumartesi günü PCR testi yaptırdığı belirtilirken bu testin negatif çıktığı kayıtlara geçti. Miçotakis, verdiği mesajda üç aşı olduğunu ve üç aşı olmanın hastalığa karşı koruma sağladığını da dile getirdi.