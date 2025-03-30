Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkes ile barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - İSTANBUL