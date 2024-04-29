Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya'da ziyaret etti. Bu görüşme, yerel seçimlerin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve Bahçeli, Erdoğan'a konutunun kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan ve Bahçeli daha önce de 2 kez bir araya gelmişti. Erdoğan'ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

29.04.2024 17:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya'da bulunan konutunda ziyaret etti. Erdoğan, Bahçeli ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı. Telefon görüşmesinin ardından gerçekleşen bu görüşme 31 Mart'taki yerel seçimin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konutunun kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bu yıl içerisinde 2 defa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son 11 Ocak'ta Beştepe'de bir araya gelmiş, ardından 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının kura töreninde bir araya gelmişti.

Bahçeli, ziyaret sonrası basın mensuplarının yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir görüşme yapması da bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Çankaya, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

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