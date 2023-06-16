Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, "2022 yılında 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

DEPREMDE ÖLEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ ANDI

Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım törenine katılan ve törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Her eğitim öğretim yılı sonunda bilgili, kültürlü, ahlaklı ve vicdanlı, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe yarınlarımıza olan inancımız katlanarak artıyor. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen sadece bilgiyi aktaran değil, öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir. Bilgi ve tecrübeleri ile evlatlarımızı hayata hazırlayan rehberdir. İlk emri oku olan inancın mensupları olarak bilgi yanında hikmeti, ahlakı aşılayan öğretmenlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle dini ve milli bayramlarımızı biraz buruk geçiriyoruz. Bugün de karne almanın heyecanını teneffüs edemiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Aybüke öğretmenimizi rahmetle anıyorum" dedi."2022 yılında 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu"

"ÖĞRETMEN ATAMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Depremden olumsuz etkilenen şehirleri en kısa zamanda yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "19 milyonu temel eğitim ve ortaöğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. En güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz. Bütçede aslan payını eğitime ayırarak derslik sayısını iki katına çıkararak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu materyalleri ücretsiz dağıtarak, öğretmenlerin özlük haklarını geliştirerek, kaliteli eğitimden geri kaçmayarak gereken özeni gösterdik. 45 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2022 yılında 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

"HEDEFLERİMİZ İLE ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYACAĞIZ"

Bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağız. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Siz evlatlarımıza gurur duyacağınız bir ülke teslim edeceğiz. Öğretmen, ebeveyn ve öğrencisi ile hepimize sorumluluk düşüyor. Hedeflerimiz ile aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan şeref duyacağız. Bizi biz yapan değerlerimize ve köklerimize sahip çıkacağız. Bunları yaparsak kimse bizim önümüzü kesemez. Yarının Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecek. Teknofest gençliği olarak artık uzayla iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken kitap okumakla bağınızı kesmeyin. Öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Çok farklı alanlarda açılmış ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.