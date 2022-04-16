Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi

16.04.2022 22:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftarda sanatçılarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftarda sanatçılarla bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Verdiğimiz destekler ile daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sanatçılara ülkenin kültür ve sanatına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek "Gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran, özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan fark kültür sanat ürünleridir. Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar toplumların kendi renklerini oluşturabilmeleri ve bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yerde kendi özgün mesajlarını taşırlar. Sanatçılarımız icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir. Türkiye bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini, kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdürür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak, kendi tarzını oluşturarak bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Bu vesile ile müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserler ile duayen sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında "Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızdan müziğe kadar her alanda, asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ediyoruz. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak, bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımız ile gurur duyuyoruz. İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz destekler ile daima sanatçıların arasında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz destekler ile sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk kültür Merkezi'ni hizmete açarak ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanat ile taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizler ile birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçılar ile iftar programında bir araya geldi - Son Dakika


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