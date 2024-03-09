Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daŞANLIURFA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak için Şanlıurfa'ya geldi.

09.03.2024 23:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak için Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında çocuklar yöresel kıyafetleriyle karşıladı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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