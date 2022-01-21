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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir

21.01.2022 17:39

Şarkısında Hazreti Havva ve Hazreti Adem hakkındaki sözleri sebebiyle eleştirileri oklarının hedefi olan Sezen Aksu'ya bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cuma namazından sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazdan sonra camii içinde cemaate kısa bir konuşma yapan Erdoğan, isim vermeden Sezen Aksu'ya yüklendi.

"O UZANAN DİLLERİ KOPARMAK GÖREVİMİZ"

Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkısı sözlerinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

DİYANET DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tartışma yaratan şarkı sözleriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İslam'ın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır" ifadelerine yer verilmişti.

BAHÇELİ: KUZGUNLUĞA HEVES ETME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise parti grubunda yaptığı konuşmada konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ile Hz. Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir."

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Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu, Üsküdar, Cuma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir - Son Dakika
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