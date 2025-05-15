Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlanma dönemi kapanmıştır. Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra inşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' programına katıldı. Erdoğan, "Teşkilat Akademisi'ni, partimizin omurgasını güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli, kıymetli ve değeri ileride daha iyi anlaşılacak stratejik bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu programı sadece eğitim vermek için değil, dava şuurunu pekiştirmek, siyasal bilinci geliştirmek, AK Parti'nin temsilcisi olduğu vizyonu her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek için başlatıyoruz. AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM), Türkiye Yüzyılı'nın mimarlığını üstlenecek kadroları yetiştirecek bir vizyon çalışmasıdır. Teşkilat Akademisi, Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi, Danışman Akademisi, Yurtdışı Siyaset Akademisi, Medya Akademisi, Siyaset Akademisi ve daha niceleriyle, sadece bir siyasi eğitim süreci değil, aynı zamanda bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek bir liderlik mektebi oluşturuyoruz. İnşallah bu çalışmalarla il başkanlarımız, ilçe yönetimlerimizle birlikte mahalle temsilciliklerimizden kadın ve gençlik kollarımıza teşkilatın kılcal damarlarına kadar ulaşacağız. Yaklaşık 300 bin teşkilat mensubumuz bu eğitim sürecinden bilginin yanı sıra yüksek bir şuurla, özgüvenle ve mücadele azmiyle çıkacak. Çünkü, biz, her yol arkadaşımızı sadece bir teşkilat mensubu değil, aynı zamanda bu büyük davanın birer neferi, sancaktarı, akıncısı olarak da görüyoruz" dedi.

'BİZ SİYASET SAHNESİNE ÖYLESİNE ÇIKMIŞ BİR KADRO DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Bizi bir araya getiren, bize yolu birlikte yürüten ortak bir anlayışımız, ortak hedeflerimiz ama her şeyden öte ortak bir davamız var. Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. AK Parti'den önce de vardık. Bizim için tarih AK Parti'yle başlamadı. Bizim için tarih, 100 yıl önce, 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro, Malazgirt Meydanı'nda Alparslan'ın ordusundaki her bir neferin göğsündeki umuda sahiptir. Şu salondaki kadro, İstanbul surları önünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana inşallah aynı imana sahip yürekli bir kadrodur. Şu salondaki kadro, Çanakkale siperlerinde vatanı uğruna canını vermek için adeta yarışan kahramanlarla aynı cesarete, aynı fedakarlığa sahip adanmış bir kadrodur. İşte bu kadro, İstiklal Savaşı'nda bayrağı için bağımsızlığı için en öne atılan dedelerimizle aynı dava şuuruna sahip bir kadrodur. Biz nereden geldiğini bilen, ne olduğumuzu bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. Bizim hikayemiz, AK Parti'nin hikayesi işte budur. Her biriniz AK Parti teşkilatının bir üyesi bir yöneticisi olmanın yanında Türkiye'nin her köşesini cansiperane tutan bir uç beyisiniz. Biz hem Türkiye'yi inşa etmek hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Bizim davamız büyük, misyonumuz büyük, bizim derdimiz de büyük. Bakın bu yol, meşakkatli bir yol. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister. Gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister. Kardeşlerim biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola başkaları gibi çıkar için, rant için, rütbe için, makam için, mevki için de çıkmadık. Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık" diye konuştu.

'İTTİFAK YAPINCA BÜYÜDÜK, GÜÇLENDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm insanlığın göz bebeği olan bu stratejik coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş, birlikte savaşmış galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır. Malazgirt Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran Türk, Kürt, Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi, daha nicesi ortak zaferimizdir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca büyüdük, güçlendik, cihana hükmettik. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, geriledik, çok büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız çok iyi biliyor. Bunu emperyalistler gayet iyi biliyor. Böl, parçala, yönet. Asırlardır bu kirli oyunu oynamayı çok ama çok iyi biliyorlar. Onun için aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Onun için aramıza fitne soktular. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak, koparmak için uğraştılar. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında. Onlar çok iyi biliyor ki Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederlerse büyük güç olurlar. Bölgeye barış gelir. Huzur gelir. Refah gelir. ve işte bunu engellemek için her yola başvuruyorlar. Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Yaşanan onca acıya, oluk oluk akan onca kana rağmen bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin oyununa gelenler, tuzağına düşenler oldu. Bugün dahi aldananların, bugün bile basireti bağlananların, gözünü nefret ve kin bürüyenlerin olduğunu görüyoruz. Kardeşliğimize pusu kurmaya ısrarla devam ediyorlar. Birlikteliğimize, dayanışmamıza engel olmak için her yolu dönüyorlar. Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle bu ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır zayıflar. Onun için içeride de dışarıda da ayrıştıran, uzaklaştıran kutuplaştıran, bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız. Biz inadına kardeşliği savunacağız" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞTA ISRAR EDENLE MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYIZ'

Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin konuşan Erdoğan, "Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık bir musibetten kurtulma ve bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık. Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatımız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin pozisyonu son derece nettir. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız; ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. Tarihiyle, kültürüyle, zaferleriyle, binlerce yıllık köklü tecrübesiyle hareket eden bir millet, bir devlet meseleye nasıl bakarsa biz de meseleye aynen öyle bakıyoruz. 86 milyonun sorumluluğunu taşıdığımızın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Unutmayın bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Her meseleyi en ince detayına kadar analiz ediyor, istişare ediyoruz. İlgili kurumlarımızla, tecrübeli arkadaşlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden çok kapsamlı bir şekilde düzenli olarak değerlendiriyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle sıkı koordinasyon, çok yakın iş birliği ve eş güdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizin on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de oradayız aynı yerdeyiz. Üstelik bugün her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra hiç olmayacak. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlanma dönemi kapanmıştır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AYDINLANIYOR'

Erdoğan, "Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır. İşte bugün Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna Savaşı'na adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk. Dün Sayın Trump, Sayın Muhammed bin Selman ve Sayın Ahmet Şara ile dörtlü bir telekonferans görüşmesi gerçekleştirdik. Sadece son 5 günde Sayın Putin, Sayın Macron ve Sayın Meloni'yle telefon görüşmelerimiz oldu. Yarın, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Sayın Edi Rama'nın davetiyle Arnavutluk'a gidiyoruz. Türkiye, kutup başı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor. Türkiye'nin yıldızı giderek daha çok parlıyor. Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda artık unutmayın yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra inşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak. O zaman kardeşlik daha da perçinlenecek. O zaman kalkınma daha da hızlanacak. O zaman demokrasi daha da güçlenecek. Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulmuş bir prangayı söküp atacağız" diye konuştu.