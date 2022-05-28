Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

28.05.2022 22:08
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bir araya geldi. TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden iki lider, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları kapsamında ASAN Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak ve Aliyev ile görüşme gerçekleştirecek. - BAKÜ

Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi
YORUMLAR
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Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Azerbaycan'da yaptığı konuşmada, 'Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluğu daha da...
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ve Aliyev, Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi - Son Dakika
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