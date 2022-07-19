Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesinde açıklama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesinde açıklama

19.07.2022 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesinde açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Diplomasimizi telefonlarla sürdük. Bugün Astana Formatında bir araya gelmek büyük avantaj oldu. Yoğun bir gündemimiz olacak. Arabuluculuk formatında Rusya'nın tavrı umut ediyorum olumlu yönde olur. Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin tavrı olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu yönde etkileyecektir. Görüşmelerimizin olumlu geçeceğini umut ediyorum" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesinde açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesinde açıklama - Son Dakika
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