Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir takım değerler üzerinden yapılan provokasyonlara değinerek, "Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yılı yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar" dedi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları ve çeşitli kamu yatırımların açılış töreni çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanında hazırlanan tören alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. AK Parti'nin vizyonunun Afyonkarahisar'da çizildiğini ifade eden Erdoğan, son günlerde yaşanan provokatif faaliyetlere değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. 2023 yılı yaklaştıkça sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar. Yıllarca tahkir ettikleri milletimizi bu sefer tahrik ederek sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yıllarca bidon kafalı, makarnacı, kömürcü diyerek aşağıladıkları insanlarımızı bu sefer tehditler ile sindirip, ürkütmek istiyorlar. Uyanık olacağız ve hiçbirimiz buna fırsat vermeyeceğiz. Millet olarak aynı delikten tekrar ısırılmayacağız. Kardeşliğimize daha sıkı sarılıp muhabbetimizi daha fazla güçlendirerek bu oyunları boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Buradan Afyonkarahisar'dan öyle bir ses verelim ki Türkiye'ye kefen biçenlerin yüreği titresin."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantılarla temel atma ve açılış törenlerini gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR