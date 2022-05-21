Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni"nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Sultan Abdülhamid'e hakaret, haddini aşmaktır ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katıldı.

Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelen gençleri, "Gazi Mustafa Kemal'in 'Mevcudiyetimizin ve istikbalimizin temeli' diyerek tarif ettiği sevgili gençler, üstat Necip Fazıl'ın 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunun temsilcisi olarak gördüğü sevgili gençler, kökü ezelde ve dalı ebette bir büyük davanın idrakinde sevgili gençler, surda açılan mukaddes delikten çağlayan sular gibi geçerek kendisine biçilen gömlekleri yırtıp atan sevgili gençler, velhasıl gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler" diye hitap ederek selamladı.

Programa gelen 28 farklı bölgeden siyasi parti gençlik teşkilatı temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, gençlik şölenine katılan ve "cesur yürekli" diye seslendiği sanatçıları da tebrik etti.

Erdoğan, "Bana sizler gibi yol arkadaşları, sizler gibi dava arkadaşları, sizler gibi kalbi imanlı, zihni aydınlık, ufku açık yol arkadaşları verdiği için Rabb'ime binlerce, milyonlarca kez hamdediyorum." diye konuştu.

Bu gençliğin, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençlik olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz, propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil, kendi tarih ve kültür hazinesindeki hakikatleri arayıp bulacak gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz, çürümüşlüğün, sinsi oyunların, kirli mecraların içinden kendi medeniyet değerlerimizin kılavuzluğunda sıyrılıp erdemli yolları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum. Size inanıyorum. İnanıyorum ki üstadın ifadesiyle 'Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' dediği gibi karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz. Gençler siz, Mavera'daki aşk iksirini sağacak, çekirdekleri yarıp özü bulacak, kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz."

Bu gençliğin, esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli bekleyen mazlumların sevinci olacağını ifade eden Erdoğan, "Siz mankurtların karşısında milletin mayasını muhafaza edecek, hedef bekleyen akranlarının karşısında kızıl elmanın istikametini gösterecek gençliksiniz. Gençler siz, Medine'nin, Mekke'nin, Kudüs'ün, Diyarbakır'ın, İstanbul'un, Bosna'nın, semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz, Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a, Abdülhamid'den bugüne ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz." dedi.

"Siz, bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz"

Abdülhamid Han'ın hayatı boyunca, devrinin emperyalistleriyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet ve millet sevdalısı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamid Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun, biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii burada 6'lı masanın etrafında buluşanlara tek tek, Abdülhamid nezdinde yapılan bu ecdat, tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak da hakkımızdır. Öyle ya gençlerimizin, kimin kim olduğunu, hangi müşterekler etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz, işte bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler, Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım, 33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid'e hakaret, haddini aşmaktır ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim. ve o 6'lı masada olanlardan, isim vermeyeceğim, 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturdukları halde Sultan Abdülhamid cennet mekan, ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl dile kolay. Bu millet, ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim siz, Mehmet Akif'in Asım'ı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği, Karakoç'un diriliş nesli özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı Şiiri'nden bir bölüm okudu.

(Sürecek)