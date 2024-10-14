CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.49'da başlayan toplantıda, bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları ana gündem maddelerinden biri olacağı kaydedildi. Ayrıca, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımların yanı sıra enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü artırma çabalarının da değerlendirileceği ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı - Son Dakika
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