Dağ'dan Kreş Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dağ'dan Kreş Açıklaması

AK Parti'li Dağ, belediyelerin kreş açma şartlarını ve eski yasakları hatırlattı.

25.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kreşlerle ilgili iddialara ilişkin, " Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir." ifadesini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreş ve anaokulunun farklı organizasyonlar olduğunu, anaokullarından 3 yaşın üzerindeki çocuklar faydalandığını ve çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen müfredatın uygulandığını belirtti.

2007'de CHP'nin belediyelerin anaokulu açmasını Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla yasaklattığını anımsatan Dağ, şunları kaydetti:

"Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var. Yaptıkları dezenformasyonun sebebi de çocuklarımız veya kreş açmaya çok istekli olmaları değildir. Burada da amaç beceriksizliklerini örtmektir. Mesela, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır? Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir. Bu sirkin nedeni nedir? Belediye başkanı olmanız, belediye kazanmanız size kendi kanunlarınızı, 'CHP kanunlarını' uygulama hakkı vermez. Siz ayrıcalıklı, seçkin kimseler misiniz ki her şey sizin hayal dünyanızda kendi menfaatinize uygun şekillendirdiğiniz biçimde gerçekleşmek zorunda olsun? Yapılması gerekip yapmadıklarınızı gizlemek için tepinip duruyorsunuz ama bu yalan sevdası önceki genel başkanınızı siyaset sahnesinden silip attı."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, AK Parti, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dağ'dan Kreş Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:32 Kabine sonrası Erdoğan’dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan yetkisiz çakar kullananlara net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 20:26:56. #1.12#
SON DAKİKA: Dağ'dan Kreş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.