Dağ'dan Kreş Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kreşlerle ilgili iddialara ilişkin, " Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir." ifadesini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kreş ve anaokulunun farklı organizasyonlar olduğunu, anaokullarından 3 yaşın üzerindeki çocuklar faydalandığını ve çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen müfredatın uygulandığını belirtti.

2007'de CHP'nin belediyelerin anaokulu açmasını Anayasa Mahkemesine itiraz yoluyla yasaklattığını anımsatan Dağ, şunları kaydetti:

"Belediyeler kreş açabilir. Ancak kreş adı altında açtıkları sınıflarda anaokulu müfredatı uygulayamaz. Kanun var, nizam var. Yaptıkları dezenformasyonun sebebi de çocuklarımız veya kreş açmaya çok istekli olmaları değildir. Burada da amaç beceriksizliklerini örtmektir. Mesela, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi kaç kreş vaadi vermiştir ve şu ana kadar kaç tane açmıştır? Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Özellikle çalışan annelerimizi rahatlatacak kreşleri İzmirlilerin hizmetine kazandırmak istedik. Mevcut yönetim bunu başaramadığı için yine suçu hükümete atma telaşındadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, belediyelerden kanuna uygun hareket etmesini istemiştir. Bu sirkin nedeni nedir? Belediye başkanı olmanız, belediye kazanmanız size kendi kanunlarınızı, 'CHP kanunlarını' uygulama hakkı vermez. Siz ayrıcalıklı, seçkin kimseler misiniz ki her şey sizin hayal dünyanızda kendi menfaatinize uygun şekillendirdiğiniz biçimde gerçekleşmek zorunda olsun? Yapılması gerekip yapmadıklarınızı gizlemek için tepinip duruyorsunuz ama bu yalan sevdası önceki genel başkanınızı siyaset sahnesinden silip attı."