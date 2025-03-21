Darülaceze İftarında Şefkat Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Darülaceze İftarında Şefkat Vurgusu

Darülaceze İftarında Şefkat Vurgusu

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 130 yıllık hizmet geleneğini ve geleceğe yönelik projeleri anlattı.

21.03.2025 21:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'de düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Göktaş, "130 yıl önce kapılarını insanlık için açan Darülaceze kimsesizlerin şefkatli ailesidir" dedi.

Her yıl düzenlenen Darülaceze İftarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Darülaceze Başkanlık binasında düzenlenen iftar programına Bakan Göktaş'ın yanı sıra, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Darülaceze sakinleri ve Darülaceze idare meclisi üyeleri katıldı.

İftar sonrası yaptığı konuşmada Bakan Göktaş, "Nesiller boyunca ailesine, ecdadına sahip çıkan kadim bir devletiz. Mevlana'nın söylediği gibi bizim kapımız umutsuzluk kapısı değildir. Bizim kapımız şefkatin, merhametin kapısıdır. Bu kapı her zaman sevgiye, hürmete ve kardeşliğe açılmıştır. 130 yıldır kapılarını insanlık için açan Darülaceze, kimsesizlerin şefkatli ailesidir. Abdülhamid Han'ın bize bıraktığı pek çok eşsiz miras arasında Darülaceze bizim için en değerlisidir. Kurulduğundan beri nice savaşlar, afetler görmüş, direnmiş, ayakta kalmış ve hizmetlerine devam etmiştir. Yaşlılar için huzur, hastalar için şifa, kimsesizler için yakın bir dost olmuştur. Hiçbir ayrım yapmadan, ihtiyacı olan herkes için güvenilir bir liman, sıcak bir yuvadır" dedi.

"Büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçireceğiz"

Darülaceze Yaşam Şehri'nde hizmetlere devam edeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda kurduğumuz Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri milletimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Darülaceze'nin bu şefkat ve merhamet geleneğini geleceğe taşımaya kararlıyız. İnsan, aile büyükleriyle kendini tanır. Geçmişini bilir, geleceğine inanır. Biz geçmişten geleceğe şahit olan büyüklerimizin rehberliği ile hayatımızı şekilleniyoruz. Onların tecrübeleri ile hedefler belirliyor, onların duaları ile başarıya ulaşıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz değerlerle aile kuruyor, toplumu koruyor ve geliştiriyoruz. Bu sebeple onlar için en iyisini istiyor, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz. 2025 Aile Yılı, siz kıymetli büyüklerimiz için hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacağımız bir dönüm noktası olacak. Kuşaklar arası iletişimi artırarak büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçireceğiz. Yaşlılarımızın sağlıklı, huzurlu ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizler milletimizin vefa borcunu üstlenen ve sizlere hizmet etmekle iftihar edenler olarak her zaman sizinleyiz. Bu duygularla sözlerime son verirken Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet ve huzurla Bayrama ulaşmayı diliyorum. Şimdiden her birinizin bayramını tebrik ediyor, ellerinizden öpüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darülaceze İftarında Şefkat Vurgusu - Son Dakika

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