Davutoğlu, İmamoğlu\'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

Turan BAKIR:

Yav bu siyaset ne kadar kötü bisey, ama bu siyaset bu haliyle ülke yönetiyor veya yönetime talip oluyor.Vatandaştanda oy vermesi bekleniyor.Sunu anlamak lazım vatandaş daha şuurlu ve dürüst, siyaset o kadar hamki, ülke yönetmek istiyor