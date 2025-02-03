Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı. Abdik'in görevden el çektirildiği iddia edildi.
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "yoğun iş temposu" nedeniyle Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını belirtilse de meselesinin aslının Abdik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki mitingine katılması olduğu öne sürülüyor.
"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu, ardından Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti.
Son Dakika › Politika › Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı - Son Dakika
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