Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.

03.02.2025 07:14  Güncelleme: 07:51
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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'te getirildiği görevinden yıl dolmadan ayrıldı. Abdik'in görevden el çektirildiği iddia edildi.

"ASIL MESELE İMAMOĞLU MİTİNGİNE KATILMASI"

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "yoğun iş temposu" nedeniyle Ali Rıza Abdik'in görevini bıraktığını belirtilse de meselesinin aslının Abdik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki mitingine katılması olduğu öne sürülüyor.

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu, ardından Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti.

Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
Davutoğlu, İmamoğlu\'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

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Son Dakika Politika Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Maruf Ölker:
    6lı masadan deyilmiydin sen ne olduda adamı görevden alıyorsun chp sayesinde bir kaç millet vekili aldın ne yaparsan yap reis seni partiye almaz . 68 8 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Şimdi anladınızmi 6 lı masanin akpli ajanlarını 48 11 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    6 lı masanın faydaları birer birer cıkıyor meydana vay be 29 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunlar nankör tayyibin buna demediği kalmadım hala oraya gideyim diyor..bunlarda gurur yok chp nin oyuyla milletvekili aldı şimdi nankörlük yapıyor 10 9 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Yav bu siyaset ne kadar kötü bisey, ama bu siyaset bu haliyle ülke yönetiyor veya yönetime talip oluyor.Vatandaştanda oy vermesi bekleniyor.Sunu anlamak lazım vatandaş daha şuurlu ve dürüst, siyaset o kadar hamki, ülke yönetmek istiyor 9 1 Yanıtla
  • Abdulhamit Öksüz:
    İmamoğlu Çağlayan adliyesinde ne ara miting düzenledi bu sayfayı sürekli takip ediyorum ama hiç bu minvalde bir habere rastlamadım.Sizin haberiniz var mıydı? 1 1 Yanıtla
  • 6490203:
    alsınlar abi Bekiştaş şamp bu sene 0 0 Yanıtla
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