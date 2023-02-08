Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda - Son Dakika
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Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda

08.02.2023 09:13

Deprem bölgesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından 4 dakika 37 saniyelik bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar." sözleriyle hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından bir video yayınladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." notunu düşen Kılıçdaroğlu, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda

Kılıçdaroğlu'nun videodaki açıklamaları şöyle:

"Herkese merhaba. Adana, Hatay merkez ilçe, İskenderun ve Antakya'nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arsuz'dayız. Belediye başkanlarımızla görüştük, depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim bir kaç şey var.

Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var. Kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj Türkiye'nin kalbi, deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Halkımızın duygu, düşünce ve duaları onlarladır. Halkımız, yardım için elinden geleni yapmaktadır, yanınızdayız. Ve şehirlerimizin, köylerimizin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. En ciddi şekilde etkilenen bölgelerde iyileştirme aşamasına geçeceğiz. Ben ve belediye başkanlarım bunun için buradayız.

"BAKANLAR PR İÇİN KONVOYLARLA DOLAŞIYOR"

İktidara buradan seslenmek istiyorum. Kovid sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz. Gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Saray'ın siyasetiyle de PR çalışmalarıyla da yalan dolan haberleriyle de artık ilgilenmiyoruz. Mesela; bakanlar PR için konvoylarla dolaşıyorlar. Ancak burada felaketin koordinasyonu için gerekli tedbirler alınmamış. Türkiye'nin bu konudaki birikiminden de yeterince faydalanılmamış. Bu felaketlerde kamu kurumlarının, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği önemli. Ama belediyelere karşı siyasi bir tavır var. Bir çok sivil toplum örgütü de baskı altında yok edildi. Askerimiz de yeterince sokulmadı. Dün sahada 3 bin 500 asker vardı. Doğal bir arama kurtarma personeli olan madencilerimizin sevkinde maalesef çok geç kalındı. Özetle her konuda sınıfta kaldıkları gibi bunda da kaldılar.

"DEVLET NASIL YÖNETİLİR BİLMİYORLAR"

Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Vallahide bilmiyorlar, billahi de bilmiyorlar. Çok net söyleyeyim, bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum. Bu durma bizi onun siyaseti getirdi.

"İNSANLARIMIZIN HALİNİ GÖRDÜKÇE ÖFKEM ARTIYOR"

Deprem vergilerini çetelere yedirdiler. Hani nerede o para, o paralar da yok. Ömrü boyunca devlete her biçimde vergi veren halk, ihtiyacı olduğunda devleti yanında göremedi. Varsa yoksa seçim. Varsa yoksa 'Saray'. Bu ülkeyi ne zaman batırsa yanımda olun çağrıları yapıyor. Hadi oradan, seninle işim olmaz, olamayacak da. İnsanlarımızın halini gördükçe öfkem artıyor. Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorundadır. Onun için birilerinin felaketi yumuşatma çabalarına destek vermeyi asla düşünmüyorum.

"TUTUKLANMANIZ GEREKİYORSA TUTUKLANIN"

Belediye başkanlarımıza söyledim. Kaynak sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar. Bürokratik engel mi koyuyorlar yapın, dinlemeyin! Bu halkı ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse tutuklanın! Ağız dalaşı, protokoller bürokrasi bitti. Çünkü söz bitti, söz… Milyonlarca insanımız sokaklarda, imkanı olan gece arabasında uyuyor. Binlerce canımız enkaz altında yaralıyız. Hem üzgünüz hem öfkeliyiz. Artık onarma iyileştirme zamanıdır. Milletimiz zaten dayanışma içindedir. Benim Erdoğan ve 'Sarayı' ile dayanışmama gerek yoktur. Başkanlarım gün boyu yanımdaydı. Ben onlara güveniyorum. Milletimiz ve biz omuz omuza verip bu işin altından kalkacağız. Biz bu şehirleri yeniden ayağa kaldırırız. Milletime söz veriyorum."

YORUMLAR (2)
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Son Dakika Politika Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Birileri bu ülkenin kaynaklarının nereye harcandığının hesabını vermek zorunda - Son Dakika
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