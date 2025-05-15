Dervişoğlu\'ndan Tarımda Kriz Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana'ya geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Çiftçilerle bir araya gelen Dervişoğlu ardından basın açıklaması yaptı. Çiftçilerin mutsuz olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren adımlar atılmış olmasına rağmen son çeyrek asırlık dönemde doğru düzgün tarım politikası inşa edilememiştir. Türkiye'de mutlu olan çiftçileri tek bir yerde gördüm. Karacabey'deki incir üreticileri dışında fındıkçı perişan, fıstıkçı perişan, kayısıcı perişan, ayçiçeği üreten perişan, buğday arpa üreten perişan. Beslenme alışkanlığımız hububat ve bakliyat üzerine olmasına rağmen bunların üretimini yapıp da mutlu olan hiçbir kesime rastlamadık" dedi.

'GSMH'NİN YÜZDE 1'İNİN ÇİFTÇİYE VERİLMESİ ZORUNLUDUR'

Dervişoğlu, çiftçi finansmanının anayasanın emrinin altında olmasına rağmen çiftçiye hakkının tam olarak verilmediğini belirtti. Dervişoğlu, "Gayrisafi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi zorunludur. Ancak bugün bu oranın yalnızca yüzde 0,33'ü çiftçiye verilmektedir. Bu durum, her yıl GSMH'nin üçte ikisi kadar bir alacağın çiftçi nezdinde birikmesine neden olmaktadır; bu da milyarlarca liraya tekabül etmektedir. Eğer çiftçiye hakkı olan destek tam olarak verilseydi, bugün üreticilerimizin bankalara olan borçlarından söz etmemize bile gerek kalmazdı" diye konuştu.