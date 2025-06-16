Dervişoğlu ve Erbakan'dan Önemli Görüşme - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu ve Erbakan'dan Önemli Görüşme

16.06.2025 20:10
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İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi liderleri, güvenlik ve ekonomik sorunları ele aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Dervişoğlu, "Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmede, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışma, ekonomik durum ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Erbakan ve Dervişoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Erbakan, Siyonizmin asıl hedefinin Türkiye'yi bölüp, parçalayarak kolay yutulacak lokmalar haline getirip sonrasında da yutmak olduğunu söyleyerek, "Buna fırsat verilmemesi gerekli. Bununla ilgili Sayın Genel Başkanla kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. İktidardan telefon diplomasisi yapmak yerine artık somut adımlar atması gerektiğini biz Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Burada İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da kurulmuş olan Kürecik Radar Üssünün acilen kapatılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınması son derece önemli. Gazze'deki katliama, soykırıma destek veren Amerika'nın, İsrail'in İran'a saldırılarına destek veren Amerika'nın İsrail için bir koruma kalkanı olarak aslında kullandığı İncirlik Üssünün kapatılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınması atılacak bir adım olarak ifade edilebilir. Bununla beraber Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gönderilmesine mutlaka 'Dur' denilmesi, Bakü- Ceyhan petrol boru hattının vanalarının kapatılması son derece önemli" dedi.

'ARA ZAM YAPILMALI'

Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir diğerinin de ekonomi olduğunu belirten Erbakan, "En düşük emekli maaşının açlık sınırının neredeyse yarısı seviyesinde olduğunu biliyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu biliyoruz. Bu sebeple asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Emekli maaşının mutlaka temmuz ayında artırılarak olması gereken noktaya, insan onuruna yakışır bir noktaya getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme için beklentileri var. Burada da hükümet tarafının kendilerine vaat ettikleri, konuştukları maaş artışları gerçekten de kabul edilebilir seviyede değil. Kamu işçilerinin bu toplu sözleşmede beklentilerinin karşılanması yönünde adımların atılması gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bununla ilgili bir kaynak bulunacaksa da kamudaki israfın önlenmesi, bütçeden faize bir yılda verilen 2 trilyon liradan bu paranın kurtarılarak millete verilmesi ve yine her zaman söylediğimiz gibi, bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan kaynaklardan kurtarılarak bu kaynakların önce millet anlayışıyla millete aktarılması gerektiğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TAMAMI TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE GELİŞMELERDİR'

Dervişoğlu ise "Bu yaşanan gelişmelerin tamamı Türkiye'nin aleyhine gelişmelerdir. Bu gelişmeler yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Bir taraftan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyayız, bir diğer taraftan bu olayların beraberinde getirdiği ekonomik sorunların yakıcı sonuçlarıyla da uğraşmak mecburiyetinde kalacağız. Ezcümle, diyorum ki tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz da aşikardır. Bizi bu tehdide muhatap olmuş devletlerden ayıran en temel özelliğimiz üniter devlet yapımızdır ve milli kimliğimizdir. Dolayısıyla her şeyden daha fazla üniter devlet yapımızı sahiplenmeli, milli kimliğimize halel getirebilecek adımların atılmasından azami ölçüde uzak durulması gerekmektedir. Sayın Genel Başkan ekonomik sorunları işaret etti. Çiftçinin durumuna, asgari ücrete, emekli maaşlarına işaret etti. O konudaki görüşlerimizde hemfikiriz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu ve Erbakan'dan Önemli Görüşme - Son Dakika

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