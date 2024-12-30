Destici'den yeni çözüm süreci uyarısı - Son Dakika
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Politika

Destici'den yeni çözüm süreci uyarısı

Mustafa Destici, yeni bir çözüm sürecinin terörle mücadeleyi zayıflatacağını belirtti.

30.12.2024 14:46
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yeni bir 'çözüm süreci' terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Destici, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

" PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in, İmralı'da terörist başını ziyaret ettikten sonra yapılan açıklama ve akabinde siyasi partileri ziyaret edeceklerini ifade etmeleri, İmralı canisinin silah bırakma çağrısı için bir takım taleplerde bulunduğunu ve şartlar öne sürdüğünü göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu yeni bir pazarlık süreci demektir ve kesinlikle kabul edilemez. Bu vesileyle bir kez daha niyetlerinin halis olmadığı da bölücülükten vazgeçmedikleri de açığa çıkmıştır. Bazı köşe yazarlarının işi daha ileri bir noktaya taşıyarak 'Madem, Sednaya Hapishanesi'ndekiler serbest bırakıldı, Silivri ve Edirne'dekiler de serbest bırakılsın' türünden şımarıklıkları, konunun nereye evrilebileceğinin işaretleridir."

Destici, sürecin başlamadan sonlandırılması, teröre, teröristlere ve onların uzantılarına meşruiyet kazandırılmaması gerektiğini belirtti.

PKK'nın 40 yılı aşan süre devam eden ihaneti süresinde, küresel emperyalist güçlerden aldığı sınırsız desteğe ve Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili yaptığı sayısız yanlışa rağmen can çekiştiğini dile getiren Destici, "Yeni bir 'çözüm süreci' terör örgütünün bitmek üzere olan ömrünü uzatmak, terörle mücadeleyi zaafa uğratmak ve terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile devletine bağlı bölge halkımızın mücadele iradesine zarar vermek olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herkese söyleyecek sözü ve yetecek gücü vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici'den yeni çözüm süreci uyarısı - Son Dakika

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