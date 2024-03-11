DEVA Partisi, Çorum\'da belediye başkan adaylarını tanıttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.
Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, "DEVA Belediyeciliğinin Etik Kurallar Bildirgesi"ni yayınladıklarını, adayların 3 sayfalık bildirgeyi imzaladıktan sonra aday olabildiğini söyledi.
Babacan, "DEVA, milletimiz. Milletimizin iradesiyle sorunlarımızı çözeceğiz. Milletimizin iradesiyle, meşru, demokratik siyasetle bu ülkenin sorunlarını hep beraber çözeceğiz. Biz diyoruz ki artık zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman yeni bir yol çizme zamanı. Zaman mevcut siyasi anlayışı, iktidarıyla, muhalefetiyle bir kenara itip, yepyeni bir siyasi anlayışı ülkemize getirme zamanı." dedi.
Babacan, konuşmasının ardından partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Yunus Emre Özdemir, Alaca Belediye Başkan adayı Talip Dikinen, İskilip Belediye Başkan adayı Mustafa Gökmen ve Sungurlu Belediye Başkan adayı Orhan Veli Yalçın'ı sahneye davet ederek, kamuoyuna tanıttı.
Toplantıya, DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Zehra Sucu Benli ile partililer katıldı.
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Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'da vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını konuştu. Toplantıya katılan diğer parti temsilcileri de değişim isteğini vurguladılar.
Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, kaçak sigara, elektronik sigara, içki, cep telefonu ve sahte para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Görür, bu fayların özelliklerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depreme karşı dirençli kent çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova'da yapı envanteri çalışmalarının yapıldığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve oy istedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Görüşmede Tatar, müzakerelere başlanacaksa egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinin mutlak surette tanınması gerektiğini belirtti. Tatar, Türk tarafının her anlaşmaya olumlu yaklaştığını ancak Annan Planı Referandumu'na rağmen ambargo ve engellemelerle karşılaştığını ifade etti.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli işlem uygulanırken, bir şüpheli ise ilgili il ve birimlere teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 şüphelinin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çeşitli illerde yerel suç örgütleri çökertildi ve birçok sokak satıcısı yakalandı.
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