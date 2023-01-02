Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı - Son Dakika
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Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki "Türk" ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı

02.01.2023 20:21

DEVA Partisi lideri Babacan anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Babacan konu hakkında "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66'ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 21'inci eylem planı olan Temel Haklar Eylem Planı'nı açıkladı. Partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında tanıtılan eylem planının ayrıntılarını Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu anlattı.

"DAHA KAPSAYICI BİR ANLAYIŞI SAVUNUYORUZ"

Anayasa'daki 66'ncı maddenin yeniden ele alınmasını teklif ettiklerini belirtti. Anayasada ifadeleriyle yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" maddesinin yeniden ele almayı teklif ettiklerini belirten Babacan "Parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66'ncı maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" dedi.

Babacan'dan polemik yaratacak çıkış: Anayasadaki Türk ifadesi yeniden ele alınmalı

ANAYASANIN 66. MADDESİ NEDİR?

1982 Anayasası ile hayatımıza giren 66. Madde de Türkiye'de doğan her kişi Türk olarak kabul edilir. Bu bağlamda 66. maddenin tam hali şöyle; "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk annenin çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz."

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Son Dakika Politika Ali Babacan, anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk' ifadesinden rahatsız oldu: Yeniden ele alınmalı - Son Dakika


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