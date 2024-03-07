DEVA Partisi Milletvekili: Hükümet, depremzedelere vadettiği konutların beşte birini yapabildi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili: Hükümet, depremzedelere vadettiği konutların beşte birini yapabildi

DEVA Partisi Milletvekili: Hükümet, depremzedelere vadettiği konutların beşte birini yapabildi

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin depremzedelere vadettiği konutların sadece beşte birini yapabildiğini belirtti. Karatutlu, Kahramanmaraş'ta yapılan 9 bin konutun tamamının teslim edilmediğini ve birçoğunun altyapısının tamamlanmadığını ifade etti. Ayrıca, bölgede barınma sorununun yanı sıra sağlık ve diğer alanlarda da sorunların devam ettiğini ve fabrika atıklarının denetlenmediğini iddia etti.

07.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, " Hükümet, depremzedelere vadettiği konutların beşte birini yapabildi." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Kahramanmaraş ile depremin etkilediği diğer illeri sürekli ziyaret ettiğini aktardı.

"Hükümet, bir yıl içinde herkesi evlerine oturtacağı sözü vermişti ancak depremzedelere vadettiği konutların ancak beşte birini yapabildi" ifadesini kullanan Karatutlu, "Kahramanmaraş'ta yaklaşık 9 bin konut yapıldı ama bunların tamamı teslim edilmedi. Depremin birinci yıl dönümü nedeniyle yapılmış gibi gösterildi. Bir çoğunun altyapısı tamamlanmadı. TOKİ binalarının yapıldığı yerlerde yol, okul, sağlık ocağı yok ve ısınma sorunları yaşanıyor. Bu konudaki hükümetlerin yaptığı açıklamalar kamuoyunu yanıltmaya yönelik." değerlendirmesinde bulundu.

Karatutlu, vatandaşların doğru bilgilendirilmediğini; halkı bilgilendirecek bir mekanizmanın kurulmadığını, insanların bir karmaşa içinde yaşamak zorunda kaldığını öne sürdü.

Bölgede sadece barınma değil, sağlık başta olmak üzere ve diğer alanlarda da sorunların devam ettiğini dile getiren Karatutlu, fabrika atıklarının denetlenmediğini, fabrikaların atık sistemlerinin gece çalıştırılmadığını, bu atıkların etkisiyle barajların ve çevrenin kirlendiğini iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili: Hükümet, depremzedelere vadettiği konutların beşte birini yapabildi - Son Dakika

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