DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş\'ta rezerv alan uygulamasını eleştirdi

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Rezerv alan diye vatandaşın malına çöküyorlar." iddiasında bulundu.
Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilendiğini, deprem sonrası ilçenin göç verdiğini söyledi.
Nurhak'ta kalan vatandaşların ilgisizlikten şikayetçi olduğunu kaydeden Karatutlu, deprem sırasında evlerin ve iş yerlerinin yıkıldığını, esnafın konteynerde ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.
Kahramanmaraş'ta depremin ardından "uygunsuz alanların" ilan edildiğini bildiren Karatutlu, depremden bir gün önce belediyeler tarafından ruhsat verilen binaların bu alanda yer aldığını ve bu durumun vatandaşa maliyet oluşturduğunu vurguladı. Karatutlu, "Uygunsuz alana izin veren belediye bürokratlarına bir maliyet çıkacak mı? Vatandaşın zararı onlardan tahsil edilecek mi?" diye sordu.
Kentte natamam binalarda mağdur olan vatandaşların bulunduğunu bildiren Karatutlu, bu vatandaşların durumlarına ilişkin sorular sorduğunu ancak yetkililerin yanıt vermediğini ifade etti.
Kentsel dönüşümde uygulanan "rezerv alan" düzenlemesini eleştiren Karatutlu, "Rezerv alan diye bir şey tutturdular, rezerv alan diye vatandaşın malına çöküyorlar." dedi.
Yerel seçime az bir zaman kaldığını belirten Karatutlu, Kahramanmaraş'ta belediye başkan adayı olanların mal varlıklarını açıklamasını istedi.
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