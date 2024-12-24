Devlet Memurları Kanun Teklifi Anayasa'ya Aykırı Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Devlet Memurları Kanun Teklifi Anayasa'ya Aykırı Değil

TBMM Komisyonu, devlet memurlarına dair düzenlemeleri içeren teklifin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

24.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, komisyondaki görüşmelerde, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin anayasaya aykırı olmadığına karar verildiğini belirtti.

Muş, TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kanun teklifinin milletvekillerince hazırlandığını ifade eden Muş, komisyondaki görüşmelerde, ilgili sivil toplum kuruluşlarının davet edildiğini bildirdi.

Bir milletvekilinin, Çorum-Delice hızlı tren hattıyla ilgili soru yönelttiğini belirten Muş, Çorum-Delice hızlı tren ihalesinin bir an önce yapılmasını Samsun milletvekilleri olarak kendilerinin de istediğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini kaydeden Muş, Uraloğlu'nun bu konunun gündemlerinde olduğunu söylediğini aktardı. Muş, "Önce Çorum-Delice, sonrasında da Samsun-Delice arasının ihalesinin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Mehmet Muş, teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Bazı milletvekillerinin teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğünü dile getiren Muş, komisyondaki görüşmeler sırasında İçtüzüğün 38. maddesi kapsamında verilen anayasaya aykırılık önergesinin değerlendirilerek reddedildiğini hatırlattı.

Muş, "Komisyon, teklifin anayasaya aykırılığıyla ilgili herhangi bir sonuca varmamıştır ve anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş, Politika, Ekonomi, Eğitim, Ulaşım, Hukuk, Çorum, Muş, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Memurları Kanun Teklifi Anayasa'ya Aykırı Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 00:45:03. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Memurları Kanun Teklifi Anayasa'ya Aykırı Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.