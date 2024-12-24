Devlet Memurları Kanun Teklifi Anayasa'ya Aykırı Değil

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, komisyondaki görüşmelerde, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin anayasaya aykırı olmadığına karar verildiğini belirtti.

Muş, TBMM Genel Kurulunda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kanun teklifinin milletvekillerince hazırlandığını ifade eden Muş, komisyondaki görüşmelerde, ilgili sivil toplum kuruluşlarının davet edildiğini bildirdi.

Bir milletvekilinin, Çorum-Delice hızlı tren hattıyla ilgili soru yönelttiğini belirten Muş, Çorum-Delice hızlı tren ihalesinin bir an önce yapılmasını Samsun milletvekilleri olarak kendilerinin de istediğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini kaydeden Muş, Uraloğlu'nun bu konunun gündemlerinde olduğunu söylediğini aktardı. Muş, "Önce Çorum-Delice, sonrasında da Samsun-Delice arasının ihalesinin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Mehmet Muş, teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

Bazı milletvekillerinin teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğünü dile getiren Muş, komisyondaki görüşmeler sırasında İçtüzüğün 38. maddesi kapsamında verilen anayasaya aykırılık önergesinin değerlendirilerek reddedildiğini hatırlattı.

Muş, "Komisyon, teklifin anayasaya aykırılığıyla ilgili herhangi bir sonuca varmamıştır ve anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.