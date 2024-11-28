Devrek\'te Nergiz Çelik güven tazeledi

Politika

Devrek ilçesinde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Çelik güven tazeledi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen AK Parti Devrek Kadın Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresinde mevcut başkan Nergiz Çelik yeniden güven tazeleyerek AK Parti Devrek Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. Tek liste ile seçime giren Başkan Nergiz Çelik, güven tazelen Çelik yeniden başkan seçildi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen kongrede davetlilere hitap eden Çelik, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin arkasından siyaset yapıyoruz. Çırak olarak başladığım bu yola usta olarak devam edeceğiz. Rabbim gayretlerimizi kolaylaştırsın" ifadelerine yer verdi

Düzenlenen kongreye, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir ve Zonguldak Kadın Kolları İl Başkanı Tülay Sayılı ile çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı - ZONGULDAK