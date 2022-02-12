Üye Girişi
Dil eğitimi alacaklar - Son Dakika

Dil eğitimi alacaklar

12.02.2022 09:29
Dil eğitimi alacaklar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya dil eğitimi için yurt dışına gidecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya dil eğitimi için yurt dışına gidecek. Vali Atay, Düzce'de ki çalışmaları sebebi ile iki isme başarı belgesi verdi.

Kaymakamlar kararnamesi ile Düzce'ye atanan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya, dil eğitimi için İngiltere'ye gidecek. Dil kursu için Düzce'de ki görevlerinden ayrılacak olan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de ki görev süresince başarılı çalışmalar gerçekleştiren Vali Yardımcısı Sarıoğlu ve Kaymakam Yalçınkaya'ya Vali Atay başarı belgesi verdi. - DÜZCE

Dil eğitimi alacaklar
Dil eğitimi alacaklar
Dil eğitimi alacaklar

YORUMLAR
500

England, Çilimli, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dil eğitimi alacaklar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 09:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Dil eğitimi alacaklar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement