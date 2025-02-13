Dilekçe Komisyonu, çocuklara açılıyor

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, bu sene 1 ay içinde günlük dilekçe sayısının geçen yıla göre yüzde 50 arttığını söyledi. Karamık, "Bu sene ilk kez bu hakkı çocuklara açacağız. 'Küçük eller büyük dilekler' diyerek, dilekçe hakkının gençler ve çocuklar arasında tanınması ve kullanılmasıyla ilgili bir projeye başlıyoruz" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl oldukça yoğun geçti. Dilekçe sayılarında ciddi bir artış oldu, ayrıca yerinde incelemeler gerçekleştirdik ve iki alt komisyon kurduk. Dilekçe Komisyonu, vatandaşın devlete doğrudan sesini duyurduğu önemli bir platform. Komisyonumuz, alt komisyonlar kurabilme, denetim talep etme, bilirkişi atama ve yerinde inceleme yapma gibi geniş yetkilere sahip. Grubu olan her siyasi partiden milletvekilleri komisyonumuzda yer alıyor. Aynı zamanda İnsan Hakları Komisyonu ile birlikte kurulan Karma Komisyon'a da başkanlık ediyoruz" diye konuştu.

Karamık, Dilekçe Komisyonu'nun halk ile devlet arasında köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Komisyonumuz vatandaşın devletiyle konuştuğu, dertleştiği yer bir anlamda. Burası devletin halkı dinleyen kulağı ve vatandaşla iletişim kurduğu bir mecra. Çözüme ulaştırdığımız dilekçeler bizi de mutlu ediyor. Komisyona sadece şikayetler değil, öneriler ve fikirler de geliyor. Vatandaşlarımız bazen gündemdeki bir konuya ilişkin çözüm önerisi sunuyor ya da şehirlerindeki bir soruna yönelik çözüm talep ediyor" dedi.

'GÜNLÜK DİLEKÇE SAYIMIZ YÜZDE 50 ARTTI'

e-Dilekçe sisteminin ödül aldığını hatırlatan Karamık, "Sistemimiz, başvuru sürecini kolaylaştırdığı için dilekçe sayılarında artış yaşandı. 2024 yılında 8 bin 500'e yakın dilekçe aldık. Bu yılın başından itibaren ise günlük dilekçe sayımız yüzde 50 oranında arttı. Bunu 'yoğunluk' olarak değil, 'demokratik katılımın artışı' olarak görüyoruz. Komisyonumuz, katılımcı demokrasiyi destekleyen, halkın demokratik haklarını kullanabildiği ve yönetime katılım sağladığı önemli bir platform. Bu yıl ilk kez dilekçe hakkını çocuklara da açıyoruz. 'Küçük Eller, Büyük Dilekler' sloganıyla, dilekçe hakkının gençler ve çocuklar arasında tanınması ve kullanılması için bir proje başlatıyoruz. 81 ilde ilkokul öğrencilerine 'Gelin, dilekçelerinizi gönderin' diyoruz. Bakalım onların gündeminde neler var? Devlet büyüklerinden, bakanlardan ne istiyorlar? Türkiye hakkında nasıl hayalleri var? Onların fikirlerini ve önerilerini alacağız" dedi.

Karamık, bu projeyi her yıl gerçekleştireceklerini ve sürekli hale getireceklerini belirtti.

'KADINLARDAN DAHA FAZLA DİLEKÇE BEKLİYORUZ'

Komisyona gelen başvurularla ilgili konuşan Karamık, dilekçelerin büyük kısmının erkeklerden geldiğini belirterek, "2024'te aldığımız 8 bin 500 dilekçenin yüzde 73'ü erkeklerden geldi. Bir kadın milletvekili olarak, kadınların da dilekçelerini paylaşmalarını, yaşadıkları sorunları ve önerilerini iletmelerini istiyorum. Kadınlara duyarlı bir komisyon olarak, onların başvurularını ilgili komisyonlara yönlendirebiliriz ve çözüm süreçlerine destek olabiliriz" dedi.

'FARKLI VE İLGİNÇ TALEPLER GELİYOR'

Karamık, komisyona gelen ilginç dilekçelerden bazılarını da paylaşarak, "Bazen değişik konularda ve detay içeren talepler alıyoruz. Örneğin, çocuğu otizmli babaların iş çıkış saatlerinin yarım saat erkene alınmasını isteyen bir dilekçe dikkat çekmişti. Bir başka başvuruda ise evde eğitim sisteminin yasal zemininin oluşturulması talep ediliyordu. Hatta Sümerce üzerine tez yazan bir vatandaş, çalışmasının yayımlanmasını talep etti. Pi sayısı ile ilgili yeni bir hesaplama yöntemi geliştirdiğini söyleyen bir vatandaş, bu konuda destek istedi. Bunlar, vatandaşlarımızın çeşitli alanlardaki ilgisini gösteren örnekler" ifadelerini kullandı.

'BAZI DİLEKÇELER ÇÖZÜM KAVUŞTU'

Karamık, bazı başvuruların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, "Örneğin, engelli vatandaşlarımızın otopark ücreti ödememesi için ilgili belediye ile yazışmalar yaptık ve artık bu ücret alınmıyor. Kırsalda yaşayan bir vatandaşın tarlasına ulaşamaması sorunu çözüldü. Cezaevinde bulunan bir mahkümun, babasıyla aynı koğuşta kalma talebi olumlu değerlendirildi. Ancak her dilekçenin koşulları farklı olduğu için, benzer bir konuda gelen tüm başvuruların aynı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez" dedi.

'YERİNDE İNCELEMELERİ ÖNEMSİYORUZ'

Komisyonun, halkın nabzını tuttuğunu vurgulayan Karamık, yerinde incelemelerin önemine dikkat çekerek, "Bize gelen dilekçeler arasında toplumsal fayda gördüğümüz bir dilekçe ile ilgili yerinde inceleme kararı alabiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl çevre sorunları ile ilgili olarak Isparta'ya, Bafa Gölü ile ilgili sorunlar nedeniyle Aydın ve Muğla'ya giderek vatandaşlarla buluştuk. Kamu yetkilileri ile vatandaşları bir araya getirerek doğrudan iletişim imkanı sağlıyoruz. Böylece farkındalık artıyor, bürokraside önceliklendirme sağlanıyor ve çözümler hızlanıyor. Dilekçe Komisyonu, vatandaşların devlete olan güvenini tazeliyor, pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.