Üye Girişi
Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti - Son Dakika

Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti

13.02.2022 17:47
Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, 13 Şubat Radyocular Günü dolayısıyla radyocuları ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, 13 Şubat Radyocular Günü dolayısıyla radyocuları ziyaret etti.

Radyocular Günü dolayısıyla Radyo Kral Yöneticisi Gazeteci Burak Cansel ve Radyo Tek Yöneticisi Gazeteci Selehattin Alptekin ile bir araya gelen Başkan Saliha Diler'e, kadın kolları üyeleri eşlik etti.

Bütün radyocuların 13 Şubat Radyocular Gününü kutladığını söyleyen Başkan Saliha Diler, "Radyo tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde aktif bir şekilde 7/24 yayın yapan en hızlı medya iletişim ağıdır. Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biride radyolar oldu. Pandeminin bitmesiyle inanıyorum ki radyolar yaşadğı sorunları geride bırakarak eski yayın hayatlarına kavuşacaktır. İlimizde yayın yapan radyoların ayakta kalması için ve sorunlarını çözmek için başta biz siyasetçiler olmak üzere tüm esnafımız ve halkımız destek olmalıdır. Radyoların yaşaması için onlara olan desteği hepimizin vermesi gerektiğinin farkındayız. Bu vesileyle 13 Şubat dünya radyocular gününü kutluyor tüm radyocu ve yayıncılara başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Gazeteci Burak Cansel ise, "13 Şubat Dünya Radyocular Günü münasebetiyle bizi ziyaret eden AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Diler ve yönetimine teşekkür ediyorum. İlimizde yayın yapan radyolar kentin sosyoekonomi sorunlarıyla birlikte tüm sorunlara eğilip sık sık bunlarla ilgili canlı yayınlar yapıyoruz. Radyolar, her süreçte olduğu gibi pandemi sürecinde de elini taşın altına koyan bir medya sektörü olmuştur. Ayrıca son yıllarda radyolarımızın ekonomik sorunları ön plana çıkmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte yaşanan olumsuz ekonomik şartlardan dolayı yayın hayatı sürdürülemez duruma gelmiştir. Yapılan son elektrik zammıyla birlikte radyoların artık ayakta kalamayacağı bir sürece girdi" diye konuştu.

Gazeteci Selehattin Alptekin ise konuşmasında, radyoların yaklaşık 30 yıldır bu memlekete hizmet ettiğine ancak gerekli desteği göremediklerini, zor durumlarda radyolardan halkı aydınlatmak için sürekli destek istendiğini ancak yeterli desteğin kamu ve halktan alamadıklarını söyledi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500

Adıyaman, Pandemi, Radyo, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:13 Lerzan Mutlu'dan dekolte şov! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 17:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Diler, Radyocular Gününde radyocuları ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement