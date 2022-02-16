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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

16.02.2022 16:04
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bayramov'a teşekkür etmiş, önümüzdeki günler için planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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