Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bayramov'a teşekkür etmiş, önümüzdeki günler için planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.